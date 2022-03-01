2022/03/01 | 22:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ديالى، اليوم الثلاثاء، القبض على (7) مطلوبين أحدهم وفق المادة 4 إرهاب في المحافظة.وذكر بيان للداخلية تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تمكنت مفارز ودوريات التابعة الى قسم مكافحة إجرام ديالى، في قيادة شرطة ديالى من إلقاء القبض على (7) مطلوبين، احدهم وفق المادة 4 إرهاب، خلال الممارسات الأمنية في […]

ظهرت المقالة احدهم متهم بالارهاب..



القبض على 7 مطلوبين في ديالى أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احدهم متهم بالارهاب.. القبض على 7 مطلوبين في ديالى) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احدهم متهم بالارهاب.. القبض على 7 مطلوبين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).