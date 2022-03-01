دراسة علمية: الأعمال المنزلية يمكن أن تقلل من مخاطر أمراض القلب

2022/03/01 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… وجدت دراسة من جامعة كاليفورنيا أن الأنشطة اليومية مثل البستنة أو الغسيل أو الطهي يمكن أن تقلل من خطر إصابة الفرد بأمراض القلب.وباستخدام البيانات التي جُمعت من أكثر من خمسة آلاف امرأة، تظهر النتائج المنشورة في مجلة American Heart Association، أن هذه الأنشطة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.وقال […]

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