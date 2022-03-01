قبل فوات الآوان.. إفشال محاولة تهريب عبر منفذ المنذرية الحدودي

2022/03/01 | 22:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت الأجهزة المعنية، اليوم الثلاثاء، من ضبط محاولة تهريب وهدر بالمال العام في منفذ المنذرية الحدودي.وذكرت إدارة المنفذ في بيان تلقته “ايرث نيوز”، أن “الجهات المعنية تمكنت من ضبط عجلتين خارج الحرم الكمركي مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد معدة للتهريب خلال إجراء الكشف والمطابقة والتدقيق للمواد والمعاملة المنجزة تبين وجود تغيير في وصف […]

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إفشال محاولة تهريب عبر منفذ المنذرية الحدودي أولاً على ايرث نيوز.

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