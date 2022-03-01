الشرطة الاتحادية تعتقل إرهابي في كركوك وآخر متهم بالسرقة في بغداد

2022/03/01 | 22:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، القاء القبض على إرهابي في كركوك وآخر متهم بالسرقة في بغداد .وذكرت الشرطة الاتحادية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تأكيداً لتوجيهات قائد قوات الشرطة الاتحادية بمتابعة المطلوبين من الارهابيين والخارجين عن القانون وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، تمكن اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية ووفقا لمعلومات وجهد استخباري متميز من القبض على أحد المطلوبين وفق الماده ٤ إرهاب في قرية المحراك بكركوك "، مؤكدة أنه "تم تسليمه إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه ." وتابعت: انه "في ذات السياق وضمن قاطع مسؤولية اللواء الآلي الاول في منطقة الرضوانية ببغداد تمكنت المفارز الأمنية بالإشتراك مع مكتب اجرام حي العامل من إلقاء القبض على مطلوب وفق المادة ٤٤٤ سرقة"، مبينة انه "تم تسليمه أصوليا إلى الجهات المختصة ".

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