القبض على إرهابي وآخر متهم بالسرقة في محافظتين

2022/03/01 | 22:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، القاء القبض على إرهابي في كركوك وآخر متهم بالسرقة في بغداد .وذكرت الشرطة الاتحادية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “تأكيداً لتوجيهات قائد قوات الشرطة الاتحادية بمتابعة المطلوبين من الارهابيين والخارجين عن القانون وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، تمكن اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية ووفقا …

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