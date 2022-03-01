وسائل إعلام: كندا تمنع دخول السفن الروسية إلى موانئها

2022/03/01 | 22:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قررت السلطات الكندية حظر دخول السفن الروسية موانئها على خلفية التطورات في أوكرانيا، حسب قناة “سي تي في” التلفزيونية الكندية اليوم الثلاثاء.وأشارت القناة إلى أن القرار بهذا الشأن جرى اتخاذه خلال جلسة مغلقة عقدها مجلس الوزراء اليوم.وذكرت القناة أن الإجراء المذكور سيدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

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