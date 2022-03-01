منظمة “يونيسف” تدين اعتقال 18 طفلا فلسطينيا في القدس الشرقية

2022/03/01 | 22:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” اعتقال 18 طفلا فلسطينيا أمس عند باب العامود في القدس الشرقية المحتلة.وقالت المنظمة الأوروبية في تغريدة عبر “تويتر”: “تم اعتقال ما لا يقل عن 100 طفل فلسطيني في القدس الشرقية منذ بداية العام الحالي، أي قبل شهرين”، مؤكدة أن “احتجاز الأطفال يجب أن يكون الملاذ الأخير […]

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