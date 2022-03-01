2022/03/01 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تحصّن طلبة المدارس الإبتدائية من الديدان المعوية بغداد – ياسين ياس نفذت دائرة صحة بغداد الكرخ التابعة لوزارة الصحة ،حملة تحصين وقائي لطلبة المدارس الابتدائية من الديدان المعوية.وقال بيان للدائرة تلقته (الزمان) امس انه (تنفيذًا لتوجيهات الوزارة ، نفذت المراكز الصحية التابعة لقطاع الاعلام للرعاية الصحية الاوليه في الدائرة ،حملة العلاج الجماعي الوقائي […]

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