2022/03/01 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزمة الروسية وحذاء خروشوف – سعد محسن خليل في الثاني عشر من اكتوبر عام 1960 هز الزعيم الروسي نيكيتا خروشوف طاولة الامم المتحدة عندما ضرب بحذائه الطاولة التي امامه خلال اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1960 اعتراضا على خطاب رئيس الوفد الفلبيني الذي انتقد السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي وتصرفاته في شرق اوربا واصفا اياها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزمة الروسية وحذاء خروشوف – سعد محسن خليل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجزمة الروسية وحذاء خروشوف – سعد محسن خليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).