2022/03/01 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ذكرى 24 شباط – محسن حسين مر يوم 24 شباط دون ان اسمع صوته الذي اعتدت عليه 60 عاما.الصوت الحنون هو صوت الصديق الفنان الكبير يوسف العاني الذي رحل من هذه الدنيا قبل 6 سنوات وكنت قد اعتدت ان اكلمه واهنئه بعيد ميلاده رغم علمي ان يوم 24 شباط ليس عيد ميلاده لكنه […]

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