2022/03/01 | 22:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في ذكرى 24 شباط – محسن حسين مر يوم 24 شباط دون ان اسمع صوته الذي اعتدت عليه 60 عاما.
الصوت الحنون هو صوت الصديق الفنان الكبير يوسف العاني الذي رحل من هذه الدنيا قبل 6 سنوات وكنت قد اعتدت ان اكلمه واهنئه بعيد ميلاده رغم علمي ان يوم 24 شباط ليس عيد ميلاده لكنه […]
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الصوت الحنون هو صوت الصديق الفنان الكبير يوسف العاني الذي رحل من هذه الدنيا قبل 6 سنوات وكنت قد اعتدت ان اكلمه واهنئه بعيد ميلاده رغم علمي ان يوم 24 شباط ليس عيد ميلاده لكنه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ذكرى 24 شباط – محسن حسين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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