بعد تزايد حالات ابتزاز العراقيين في تيليجرام.. 5 طرق لتجنب خدعة الاختراق

2022/03/01 | 22:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

رصد مركز الإعلام الرقمي (DMC)، تزايدًا في عدد القنوات على منصة تيليجرام ممن تخترق خصوصيات العراقيين وتقوم بنشر صور شخصية لهم من أجل ابتزازهم.

وقال المركز عبر بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "رصد في الآونة الأخيرة تزايدًا في عدد القنوات والمجموعات على منصة تيليجرام ممن تخترق خصوصيات العراقيين وتقوم بنشر صور شخصية لهم من أجل ابتزازهم".

وأضاف أنّ "هناك بطء واضح من جانب المشرفين على منصة تيليجرام في الاستجابة للتبليغات التي يتم إرسالها ضد هذه القنوات من أجل حذفها قبل أن يتم انتشار الصور على نحو أوسع".

وحذر المركز من "طريقة تعتمد على "الهندسة الاجتماعية يستخدمها محتالون لسرقة حساب تيليجرام للمستخدمين والتي تم خلالها الاستحواذ على العديد من الحسابات في العراق"، لافتًا إلى أنّ "طريقة سرقة الحساب لا تتم عبر القرصنة وإنما بطريقة يمارس فيها المخادع الاحتيال على الضحية للاستيلاء على الحساب".

وتابع: "بعيدًا عن تفاصيل الخدعة التي لا يرغب بالحديث عنها لتجنب انتشارها، فإنّ المخادع يطلب لقطة شاشة ممن يتحدث معه وعن طريقها تحدث الخدعة التي أدت إلى سرقة مئات الحسابات من قبل العصابات المتخصصة بهذا الموضوع".

وينصح المركز مستخدمي تيليجرام من أجل تجنب الوقوع ضحية للخدعة بما يلي:

أولًا: عدم اخذ لقطة للشاشة (سكرين شوت) للمحادثات مطلقًا وعدم إعطائها لأي شخص أبدًا حتى إذا كان يعرفه، وذلك لاحتمال أن يكون حساب الشخص الآخر مخترق والذي يتحدث من خلاله ليس الصديق بل هو المحتال.

ثانيًا: عدم مشاركة الرقم "الكود" السري الذي يصل للمستخدم من جانب شركة تيليجرام مع أي شخص حتى لو كان يعرفه، وهذا الأمر يسري في بقية تطبيقات التواصل الفوري.

ثالثًا: تفعيل خاصية التحقق بخطوتين والتي ستوفر طبقة حماية إضافية لن يتم الدخول للحساب إلا عن طريق رمز تسجيل دخول فقط يعرفه المستخدم.

رابعًا: عدم استخدام أرقام هواتف وهمية التي تنتشر عبر الإنترنت من أجل تفعيل الحساب الشخصي، حيث أن هذه الأرقام معرضة للاستخدام من قبل آخرين في أي وقت.

خامسًا: ولتقليل الضرر في حال تم الاختراق فينصح بتجنب خزن أي صورة شخصية أو حميمية في داخل تيليجرام حيث ستكون الصور عرضة للنشر في حال وقوع الحساب بيد مبتز وعبر أي جهاز آخر، بحسب الإعلام الرقمي.

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