النيابة المغربية تطلب

2022/03/01 | 22:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء، تشديد عقوبة الصحفي عمر الراضي إلى السجن عشرة أعوام، بعدما أدين ابتدائيا بالسجن ستة أعوام بتهمتي "التخابر" و"اعتداء جنسي"، وهما تهمتان ظل ينفيهما معتبرا محاكمته "سياسية".

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