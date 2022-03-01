عقوبات صارمة تطال نادي الشرطة بسبب أحداث مباراة أربيل

2022/03/01 | 22:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي بكرة القدم، معاقبة عدد من إداريي ومدرب نادي الشرطة بسبب الاحداث التي رافقت مباراة القيثارة أمام اربيل في دوري الكرة الممتاز.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، ان “لجنة الانضباط في الاتحادِ العراقي لكرةِ القدم، اجتمعت في مقرّ الاتحاد، وتدارست عدداً من الحالاتِ […]

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