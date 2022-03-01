2022/03/01 | 22:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، إطلاق الدفعة الثانية من راتب المعين المتفرغ لشهر شباط الماضي.وذكر بيان لهيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “تم اطلاق الدفعة الثانية من راتب المعين المتفرغ لشهر شباط في بغداد والمحافظات”.وقال رئيس الهيئة، الحقوقي احمد …

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