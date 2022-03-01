الزاملي: البعثات الأممية والأوروبية شريك أساسي لإنجاح العملية الديمقراطية في العراق

2022/03/01 | 22:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، أن البعثات الأممية والأوروبية شريك أساسي لإنجاح العملية الديمقراطية في العراق.وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الزاملي استقبل رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات فيولا فون كرامون، واكنا كليفسكايتي القائم بأعمال البعثة في العراق …

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