أنفاق مظلمة وجنود مدججون بالسلاح.. مراسل CNN يكشف كواليس مقابلته الرئيس الأوكراني

2022/03/01 | 22:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن مراسل CNN ماثيو تشانس من مقابلة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وسط إجراءات أمنية مشددة واستثنائية، وتحدثا عن عدة قضايا من بينها جولة المناقشات التي جرت مؤخرًا بين أوكرانيا وروسيا بشأن وقف الصراع.

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