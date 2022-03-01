2022/03/01 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنيق ينجح في إختباره والزوراء يتعادل بالممتاز بغداد- ساري تحسين تمكن فريق الطلبة بكرة القدم من تحقيق الفوز على مضيفه فريق الكهرباء أمس بهدف من دون رد ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وسجل الهدف اللاعب وكاع رمضان بالدقيقة 59 من عمر اللقاء وبهذه النتيجة عزز الطلبة مركز الوصافة برصيد 49 […]

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