رئاسة البرلمان تتعهد بتفعيل قانون الناجيات الأيزيديات

2022/03/01 | 22:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أحمد، الثلاثاء، العمل على تفعيل قانون الناجيات الآيزيديات، وإعادة إعمار سنجار والكشف عن مصير المفقودين منهم.

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وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، انه "استقبل نائب رئيس مجلس النواب العراقي د.شاخوان عبدالله في مكتبه الرسمي ببغداد اليوم الثلاثاء 2022/3/1 وفداً من الأخوة الكورد الآيزيديين برئاسة وكيل أمير الآيزيديين في كوردستان والعالم الأمير جهور علي بك والنواب الآيزيدين (ماجد شنگالي ومحما خليل آغا و شريف سليمان)، وجرى خلال اللقاء الحديث عن أصالة وتاريخ الكورد الآيزيديين في بلاد الرافدين بإعتبارهم مكون أصيل، وللأسف عانوا كثيراً وقدموا تضحيات جسام بسبب الأرهاب والتطرف".

وأكد عبدالله بحسب البيان، على أن "حجم المعاناة والمظلومية للكورد الآيزيديين كان كبيراً، وما ارتكب بحقهم فاجعة أليمة وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية"، متعهدا بالقول "سنعمل على تفعيل قانون الناجيات الآيزيديات من عنف داعش الإرهابي، ونطالب بإعادة إعمار سنجار وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتعويض المتضررين، والكشف عن مصير المفقودين وتقديم الدعم اللازم بما يعزز من أمن وإستقرار مناطق الآيزيديين".

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