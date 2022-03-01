الإطار التنسيقي: حكومة بغداد السبب بالخراوقات الأمنية لمحافظة عراقية - عاجل

2022/03/01 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى اتهم الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، الحكومة المركزية بغض النظر عن 4 ملفات رئيسية في ديالى ما دفع الى بروز جرائم داعش في المحافظة.

وقال القيادي في الاطار تركي العتبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ديالى تعرضت مؤخرا الى سلسلة خروقات دامية ادت الى سقوط ضحايا في بعض المواقع بينهم مدنيين وعسكريين".

وأضاف ان "استفحال ونشاط خلايا داعش لم يكن يحدث لولا وجود مسارات ضعف كانت وراء نزيف الدماء"، مشيرا الى ان "الحكومة المركزية غضت البصر عن أربعة ملفات رئيسية في ديالى هي الفساد والتهريب والمحسوبية وتدخل احزاب متنفذة في المشهد الأمني مما جعلها سبب في نشاط الخلايا الداعشية والخروقات".

وأفاد العتبي انه "لافائدة من اي تغيرات اذا لم تعالج الاشكاليات الموجودة في المشهد الامني عبر رؤية شجاعة وان تكون القيادات الامنية في مجملها نشطة في مواجهة الارهاب وليس الانشغال في ملفات اخرى".

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