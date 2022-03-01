القوات الأمنية تغلق منطقة في الفلوجة بعد جريمة قتل

2022/03/01 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأمنية اغلقتمنطقة في الفلوجة بسبب جريمة قتل.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "القوات الأمنية اغلقت منطقة حي الجغيفي الثانية في الفلوجة".

وبين أن "ذلك بعد مقتل زوج وزوجته على يد مجهولين".

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