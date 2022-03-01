التدخل الروسي في أوكرانيا: هل هو غزو للأخت الصغرى؟ أم مواجهة مع الحلف الأطلسي؟ - عزالدين بوغانمي

2022/03/01 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عزالدين_بوغانمي لاحظت من خلال بيانات بعض الأحزاب حول أحداث أوكرانيا الأخيرة أن الموقف مبني غالبا على نقص في المعلومة، أو قفزا على بعض الحقائق التاريخية.



ولذلك أضع هذه الورقة أمام الشباب، حتى لا تكون آراؤهم ناقصة، بقطع النظر عن اتجاه الموقف.



فليس مهما في رأيي أن تكون مع حق روسيا في حماية أمنها، أو مع حق الحلف الأطلسي في ضمّ أوكرانيا، بل المهم هو أن يكون موقفك متماسكاً وبعيدا عن ترديد الجمل المسلوخة من سياقاتها ......





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