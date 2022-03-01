2022/03/01 | 22:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IBUQdy99wPc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضبط متلاعبين في أسعار المواد الغذائية وإحالتهم على القضاء | تقرير علي الأحمد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ضبط متلاعبين في أسعار المواد الغذائية وإحالتهم على القضاء | تقرير علي الأحمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).