تيك توك تزيد مدة الفيديو على منصته

2022/03/01 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… بدأت منصة تيك توك بطرح إمكانية تحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 10 دقائق.ويأتي الإطلاق الرسمي بعد أن اختبرت المنصة التغيير على مدار الأشهر العديدة الماضية.وكان من الممكن في السابق أن تصل مدة مقاطع فيديو تيك توك إلى 3 دقائق بعد التغيير في شهر يوليو 2021.بينما كان الحد قبل ذلك […]

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