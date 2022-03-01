2022/03/01 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراكز التنوير وإعداد جيل المستقبل توقد شمعة العيد تلاميذ المدارس والمسؤولون: كاد المعلم أن يكون رسولا بغداد – الزمان لم يكن أمس الثلاثاء ، يوماً عادياً في مدارس العراق ، فقد غمرت تلاميذها الافراح وتوجت اركانها كلمات الامتنان الى المعلم بعيده ، وهي مناسبة لاستذكار جهود وتضحيات رسل العلم وقامات اعداد المواهب في مراكز التنوير […]

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