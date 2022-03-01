2022/03/01 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إبطال فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية إنتكاسة جديدة بعد قانون نفط الإقليم خبراء: قرار الإتحادية يقود إلى متاهات ولا إنفراجة إلا بتفاهم القوى بغداد – قصي منذر عد خبراء قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية فتح بابا الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة ثانية ، انتكاسة جديدة بعد ابطال قانون النفط والغاز في اقليم كردستان، […]

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