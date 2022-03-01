2022/03/01 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يدعو الكتل إلى تحمّل المسؤولية وتشكيل حكومة فاعلة بغداد – الزمان دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، القوى الى تكثيف الجهود للمضي في تشكيل حكومة فاعلة وقوية ،تتمكن من تقديم الخدمات للشعب.وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء امس ان (العراق يمر في ظروف حساسة توجب على جميع القوى السياسية تكثيف الجهود للمضي في […]

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