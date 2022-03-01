اعتقال شخصين قتلا مواطناً في الفلوجة

2022/03/01 | 23:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باعتقال شخصين قتلا مواطناً في الفلوجة بمحافظة الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية تلقي القبض على شخصين اقدما على قتل شخص ضمن منطقة الجغيفي الثانية في مدينة الفلوجة".

وأضاف المصدر أن "المعلومات الاولية تشير الى ان الجريمة جنائية عشائرية ولا علاقة لها بالارهاب".

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