2022/03/01 | 23:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jNiUObi8j3U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة | باسم جميل انطوان: دول الجوار لعبت دورا لجعل العراق مستهلكا لبضاعتها) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاشرة | باسم جميل انطوان: دول الجوار لعبت دورا لجعل العراق مستهلكا لبضاعتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).