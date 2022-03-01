وزير التربية يكشف عن وجود تحرك لتفعيل قانون حماية المعلم

2022/03/01 | 23:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف وزير التربية علي حميد الدليمي، اليوم الثلاثاء، عن وجود تحرك لتفعيل قانون ينص على حماية المعلم.وقال إعلام التربية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير التربية علي حميد الدليمي شارك نيابةً عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في الاحتفالية التي أقامتها نقابة المعلمين بمناسبة عيد المعلم، وبالتعاون مع اتحاد …

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