2022/03/01 | 23:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت السلطات الكندية حظر دخول السفن الروسية موانئها على خلفية التطورات في أوكرانيا، حسب قناة “سي تي في” التلفزيونية الكندية اليوم الثلاثاء.وأشارت القناة إلى أن القرار بهذا الشأن جرى اتخاذه خلال جلسة مغلقة عقدها مجلس الوزراء اليوم.وذكرت القناة أن الإجراء المذكور سيدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، دون الكشف عن تفاصيل أخرى، […]

ظهرت المقالة كندا تتخذ قراراً ضد السفن الروسية..



وتحدد موعد التنفيذ أولاً على ايرث نيوز.

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