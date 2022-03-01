اعتقال شخصين قتلا رجلاً وامرأة في الفلوجة

2022/03/01 | 23:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باعتقال شخصين قتلا رجلاً وامرأة في الفلوجة بمحافظة الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية تلقي القبض على شخصين اقدما على قتل رجل وامرأة ضمن منطقة الجغيفي الثانية في مدينة الفلوجة".

وأضاف المصدر أن "المعلومات الاولية تشير الى ان الجريمة جنائية عشائرية ولا علاقة لها بالارهاب".

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