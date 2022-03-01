بمشاركة عربية ودولية ..انطلاق مهرجان الحسيني الصغير لمسرح الطفل بنسخته السادسة(مصور)

2022/03/01 | 23:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برعاية الامين العام للعتبة الحسينية

المقدسة ومشاركات عربية وعالمية انطلق

مساء اليوم مهرجان الحسيني الصغير

لمسرح الطفل بنسخته السادسة على قاعة

البيت الثقافي في محافظة كربلاء

المقدسة.

حماية الاطفال

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