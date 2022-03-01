ماذا تغير في 15 عاما؟.. صحيفة

2022/03/01 | 23:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عام 2014، عندما احتلت روسيا شبه جزيرة القرم، واندلعت حرب مميتة في شرق أوكرانيا، وصف السياسي الروسي المعارض، بوريس نيمتسوف، الرئيس فلاديمير بوتين بأنه "غير متزن عقليا" وكان مصيره القتل بالرصاص بعد ذلك

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