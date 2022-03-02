استمع.. العبرة تخنق المترجم أثناء كلمة رئيس أوكرانيا أمام البرلمان الأوروبي

2022/03/01 | 23:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خنقت العبرة الرجل الذي كان يترجم خطاب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أثناء كلمة له أمام البرلمان الأوروبي، حيث كان الرئيس الأوكراني يتحدث عن آثار غارة جوية استهدفت ميدان الحرية في مدينة خاركيف، قبل أن يؤكد أن بلاده ستطلق اسم "الحرية" على كل ميادين البلاد في مدنها المختلفة.

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