بيان من الدفاع المدني بشأن حريق سوق مريدي

2022/03/01 | 23:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، اخماد الحريق الذي اندلع داخل محال تجارية في سوق مريدي شرقي العاصمة بغداد.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 اذار 2022)، انه "تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية المخصصة لبيع الملابس في سوق مريدي في مدينة الصدر شرقي بغداد مساء هذا اليوم الثلاثاء".

وأضافت، "حيث نجحت فرق الدفاع المدني من تطويق النيران داخل المحال التجارية المحترقة واوقفت سريان السنة النيران الى ما يجاورها داخل السوق التجاري وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

وأشارت المديرية في بيانها، إلى انه "ولتحديد اسباب اندلاع الحريق تم فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية".

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