لتوزيعها على اللجان.. دولة القانون يقدم اسماء نوابه لرئاسة البرلمان

2022/03/01 | 23:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، اليوم الثلاثاء، عن تقديم ائتلافه أسماء نوابه إلى رئاسة البرلمان بغية توزيعها على عضوية اللجان.

وقال الحمامي لـ(بغداد اليوم ) إن "اللجان في البرلمان وزعت وفق النسب وحجم الكتل بالبرلمان والإطار بدوره وزع النسبة الخاصة به على الكتل المنضوية تحته بحسب التخصص والخبرة المطلوبة لكل لجنة".

وأضاف ان "ائتلاف دولة القانون عقد عدة اجتماعات لتوزيع الأعضاء على اللجان بما يتناسب مع توجه ورغبة النائب واختصاصه وخبرته على وجه التحديد كونها المعاير المعتمدة بهذا الصدد"، مبينا ان "جلسة البرلمان المقبلة ستشهد تمرير اللجان".

هذا وقرر مجلس النواب يوم أمس الإثنين تشكيل 25 لجنة دائمة خلال دورته التشريعية الجديدة.

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