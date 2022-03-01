التقدم الحقيقي هو الاشتراكية. لا للحرب الإمبريالية! فلتخرج منها اليونان الآن! - الحزب الشيوعي اليوناني

2022/03/01 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الحزب_الشيوعي_اليوناني ذيميتريس كوتسوباس: التقدم الحقيقي هو الاشتراكية.



لا للحرب الإمبريالية! فلتخرج منها اليونان الآن!أقامت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني تظاهرة في مدينة لاميِّا يوم 27/2/22 ، تكريما للذكرى اﻠ-;-80 لتأسيس جيش التحرير الشعبي اليوناني، الذي كان الجناح العسكري لجبهة التحرير الوطني.



هذا و كان كِلا الجيش و الجبهة المذكوران قد أُسسا بقرار من الحزب الشيوعي اليوناني وقاتلا ضد الاحتلال ا ......





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