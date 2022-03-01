2022/03/01 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_المصباحي 122 المرتدون في الإسلامالمرتد في الإسلام من يتراجع عن إسلامه ويعلن خروجه من الملة، المرتد إما أن يبطل إيمانه فيغدو ملحدا أو منكرا لتعاليم ديانته، ولكنه أيضا، من يترك إسلامه ويعتنق ديانة أخرى حتى لو كانت موحدة من ديانات الوحي، كاليهودية والمسيحية، وذلك لا يمكن أن يعلن علنا، فالمرتد جزاؤه القتل، وقد كان هذا الحد ينفذ ويعترف به علماء الفقه والأصول المسلمون حتى إن عطلوه بلغتهم لدوافع حقوقية وإ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرتدون في الإسلام - حميد المصباحي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرتدون في الإسلام - حميد المصباحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).