“طالبان” تسمح لهؤلاء بمغادرة البلاد

2022/03/02 | 00:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث ني،وز/ أكّد المتحدث باسم “طالبان” أنّ بإمكان الأفغان السفر إلى الخارج إذا كانت بحوزتهم وثائق صالحة ودعوة، وذلك بعد يومين على قوله إنهم بحاجة إلى “عذر مقبول” لمغادرة أفغانستان.وقال المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي الأحد “يجب أن أقول بوضوح إنّ الأشخاص الذين يغادرون البلاد مع عائلاتهم وليس لديهم أيّ […]

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