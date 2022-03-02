الدفاع المدني: اخماد حريق سوق مريدي دون تسجيل إصابات بشرية

2022/03/02 | 00:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت مديرية الدفاع المدني، اخماد حريق سوق مريدي شرقي بغداد دون تسجيل إصابات بشرية.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية المخصصة لبيع الملابس في سوق مريدي في مدينة الصدر شرقي بغداد " .وأضافت، أن "فرق الدفاع المدني نجحت من تطويق النيران داخل المحال التجارية المحترقة واوقفت سريان السنة النيران الى ما يجاورها داخل السوق التجاري وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية ، ولتحديد اسباب اندلاع الحريق تم فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية" .

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