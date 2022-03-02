مقتل مواطن نتيجة 'شجار' في الكوفة

2022/03/02 | 00:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل مواطن نتيجة "شجار" في الكوفة بمحافظة النجف.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مواطناً قتل مساء اليوم في منطقة المعمل بقضاء الكوفة".

وأضاف المصدر أن "القتل حدث بسبب شجار اطفال تطور إلى استخدام الاسلحة الخفيفة".

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