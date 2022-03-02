وفاة نجل الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت

2022/03/02 | 00:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي نجل الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، بحسب متحدث من الشركة قال إن "زين ساتيا ناديلا توفي للأسف الشديد"، وأضاف أن "العائلة تأخذ بعض الوقت للحزن معا بخصوصية".

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