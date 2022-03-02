ما دلالات الزي

2022/03/02 | 00:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطاب ألقاه أمام الاتحاد الأوروبي، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم الصاروخي الذي أصاب ميدان الحرية في مدينة خاركيف وقتل العشرات.مذيعة CNN كريستيان أمانبور تناقش تداعيات خطابه، والدلالات الكامنة وراء الذي يرتديه الرئيس الأوكراني.

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