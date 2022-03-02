العمليات: هدوء في ميسان.. أسبوعان دون نزاعات عشائرية!

2022/03/02 | 00:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي، الثلاثاء، أن المحافظة وللأسبوع الثاني على التوالي لم تسجل أي نزاع عشائري أو خرق أمني.

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وقال الزبيدي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 اذار 2022)، إن "محافظة ميسان وللأسبوع الثاني على التوالي لم تسجل أي نزاع عشائري أو خرق أمني"، مبيناً ان "القوات الأمنية تبذل جهوداً كبيرة لاستتباب الأمن بالمحافظة"، مؤكدا "على ضرورة التعامل الحسن مع المواطنين وعدم خلق الزحامات المرورية".

وأضاف البيان، ان "قائد العمليات ترأس مؤتمراً أمنياً موسعاً حضره مدير شرطة المحافظة ورئيس أركان فرقة القوات الخاصة ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان ومدير الأمن الوطني وعدد من ضباط التشكيلات الأمنية، للوقوف على أهم الانجازات الأمنية المتحققة من عمليات فرض الأمن والنظام في ميسان، حيث أشاد القائد بالجهود الكبيرة التي تبذلها كافة القطعات الأمنية لتوفير الأمن لعموم المواطنين في المحافظة".

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