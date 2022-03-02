مسؤول أمريكي يكشف لـ CNN وسيلة تواصل رئيس أوكرانيا مع واشنطن

2022/03/02 | 00:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول أمريكي لشبكة CNN أن الولايات المتحدة لا تزال على تواصل منتظم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من خلال هاتف آمن يعمل عبر الأقمار الصناعية قدمته واشنطن للحكومة الأوكرانية، الشهر الماضي، قبل الهجوم الذي شنته روسيا على أوكرانيا.

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