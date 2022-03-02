مانشستر سيتي يبلغ ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

2022/03/02 | 00:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تأهل فريق مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم على حساب فريق بيتربورو.والتقى الفريقان في إطار منافسات دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث فاز مانشستر سيتي بهدفين دون رد.ولم ينجح مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا في التهديف طوال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي.ولكن رياض محرز جح […]

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