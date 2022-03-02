شاهد بالفيديو.. عيون هولندية تراقب لاعبي المنتخب العراقي .. وبغداد تحت انظار الفيفا | ملاعب

2022/03/02 | 00:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: h5EM7-naTYc

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