2022/03/02 | 00:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبد السلام برواري : واحدة من اسباب تراجع العراق هو الاصطفاف الطائفي والقومي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: z_cWfzWWT8k
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبد السلام برواري : واحدة من اسباب تراجع العراق هو الاصطفاف الطائفي والقومي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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