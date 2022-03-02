2022/03/02 | 00:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- من أشهر الحمقى في التراث العربي جحّا واسمه نصر الدين خواجا.
يُحكى أن هبّت ريح شديدة، فأقبل الناس يدعون الله بالخوف وبالتوبة، فصاح جحا: يا قوم لا تعجّلوا بالتوبة، إنما هي ريح وتسكن!. وطلب منه أبوه أن يشتري له رأساً مشوياً، فاشتراه وجلس على قارعة الطريق، فأكل عينيه، وأذنيه، ولسانه، ودماغه، وحمل باقيه إلى أبيه.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا الذي أعياني- رباح آل جعفر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يُحكى أن هبّت ريح شديدة، فأقبل الناس يدعون الله بالخوف وبالتوبة، فصاح جحا: يا قوم لا تعجّلوا بالتوبة، إنما هي ريح وتسكن!. وطلب منه أبوه أن يشتري له رأساً مشوياً، فاشتراه وجلس على قارعة الطريق، فأكل عينيه، وأذنيه، ولسانه، ودماغه، وحمل باقيه إلى أبيه.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا الذي أعياني- رباح آل جعفر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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