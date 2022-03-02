‏هذا الذي أعياني- رباح آل جعفر

2022/03/02 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏من‭ ‬أشهر‭ ‬الحمقى‭ ‬في‭ ‬التراث‭ ‬العربي‭ ‬جحّا‭ ‬واسمه‭ ‬نصر‭ ‬الدين‭ ‬خواجا‭.‬يُحكى‭ ‬أن‭ ‬هبّت‭ ‬ريح‭ ‬شديدة،‭ ‬فأقبل‭ ‬الناس‭ ‬يدعون‭ ‬الله‭ ‬بالخوف‭ ‬وبالتوبة،‭ ‬فصاح‭ ‬جحا‭: ‬يا‭ ‬قوم‭ ‬لا‭ ‬تعجّلوا‭ ‬بالتوبة،‭ ‬إنما‭ ‬هي‭ ‬ريح‭ ‬وتسكن‭!.‬ ‏وطلب‭ ‬منه‭ ‬أبوه‭ ‬أن‭ ‬يشتري‭ ‬له‭ ‬رأساً‭ ‬مشوياً،‭ ‬فاشتراه‭ ‬وجلس‭ ‬على‭ ‬قارعة‭ ‬الطريق،‭ ‬فأكل‭ ‬عينيه،‭ ‬وأذنيه،‭ ‬ولسانه،‭ ‬ودماغه،‭ ‬وحمل‭ ‬باقيه‭ ‬إلى‭ ‬أبيه‭.[…]

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