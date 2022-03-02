2022/03/02 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديزني‭ ‬تعلّق‭ ‬طرح‭ ‬أفلامها‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬ برلين‭ -‬نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قررت‭ ‬أوركسترا‭ ‬ميونيخ‭ ‬الفيلهارمونية‭ “‬الاستغناء‭” ‬عن‭ ‬قائد‭ ‬الأوركسترا‭ ‬فاليري‭ ‬غيرغييف‭ ‬المقرب‭ ‬من‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬المدينة‭ ‬الألمانية‭ ‬الذي‭ ‬يأخذ‭ ‬على‭ ‬المايسترو‭ ‬الروسي‭ ‬عدم‭ ‬تنديده‭ ‬بغزو‭ ‬أوكرانيا‭.‬ وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬بافاريا‭ ‬الألمانية‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوركسترا‭ ‬ميونيخ‭ ‬تستغني عن‭ ‬مايسترو‭ ‬روسي‭ ‬مؤيد‭ ‬لبوتين‭ ‬) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوركسترا‭ ‬ميونيخ‭ ‬تستغني عن‭ ‬مايسترو‭ ‬روسي‭ ‬مؤيد‭ ‬لبوتين‭ ‬) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).