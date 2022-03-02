2022/03/02 | 00:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ديزني تعلّق طرح أفلامها في دور السينما في روسيا برلين -نيويورك (أ ف ب) – قررت أوركسترا ميونيخ الفيلهارمونية “الاستغناء” عن قائد الأوركسترا فاليري غيرغييف المقرب من فلاديمير بوتين، على ما أعلن رئيس بلدية المدينة الألمانية الذي يأخذ على المايسترو الروسي عدم تنديده بغزو أوكرانيا. وأوضح رئيس بلدية المدينة الواقعة في مقاطعة بافاريا الألمانية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوركسترا ميونيخ تستغني عن مايسترو روسي مؤيد لبوتين ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوركسترا ميونيخ تستغني عن مايسترو روسي مؤيد لبوتين ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوركسترا ميونيخ تستغني عن مايسترو روسي مؤيد لبوتين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).